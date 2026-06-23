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Sinner prepara Wimbledon giocando (male) a golf

(Adnkronos) –
Jannik Sinner si prepara per Wimbledon 2026… giocando a golf. Il tennista azzurro è pronto a tornare in campo nello Slam londinese, con l’esordio al primo turno fissato lunedì 29 giugno, ma nel frattempo si concede un po’ di relax. Tra un allenamento e l’altro, Sinner è stato infatti immortalato mentre giocava a golf, in un video diventato rapidamente virale su X. 

Il tutto è stato postato da Rennae Stubbs, ex tennista australiana oggi allenatricem, che ha documentato un pomeriggio sul tee londinese in compagnia di Sinner e Darren Cahill. Le qualità golfistiche dell’azzurro però, a differenza di quelle tennistiche, sono ancora da affinare. 

Sinner sbaglia infatti il primo colpo, che finisce tra gli alberi, e ci riprova poco dopo: “Non andrà molto meglio”, ha commentato Cahill, provocando le risate del numero uno del mondo. 

 

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