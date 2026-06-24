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‘Chi l’ha visto?’, oggi 24 giugno: le anticipazioni della nuova puntata

(Adnkronos) –
‘Chi l’ha visto?’, condotto da Federica Sciarelli, torna stasera, mercoledì 24 giugno, alle 21.15 su Rai 3. Si parte con il caso delle due sorelle scomparse e ritrovate a Formia, in provincia di Latina. La Procura ha fermato la mamma, il suo compagno e il nonno per sequestro di persona. Una quarta indagata è la lontana parente che ospitava le due ragazze.  

Si tornerà poi sulla morte della giudice Francesca Ercolini, trovata senza vita una mattina di quasi quattro anni fa nella sua casa. Da quel giorno la mamma, che non ha mai creduto al suicidio, lotta per sapere che cosa sia accaduto. “La sera eravamo insieme, stava bene, aveva mille impegni. Non punto il dito contro nessuno, ma devo sapere che cosa è successo quella notte e la mattina…”, dice all’inviata di ‘Chi l’ha visto?’.  

Infine, il caso di mamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella. La Procura ha chiesto il supporto di un team tedesco esperto in bioterrorismo, che esaminerà tutti gli alimenti sequestrati e i prelievi fatti alle vittime, oltre che al padre e alla sorella quando furono visitati. Bisogna capire come e chi abbia portato la ricina in quella casa. 

Come sempre, spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni dei telespettatori su persone in difficoltà. 

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