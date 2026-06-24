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Nazionali

Mondiali, Ibrahimovic e la doppietta di Ronaldo: “Perché dice ‘I’m back’?”

(Adnkronos) –
Zlatan Ibrahimovic applaude Cristiano Ronaldo ai Mondiali 2026. L’ex attaccante svedese, oggi dirigente del Milan, ha commentato su Fox Sports la doppietta del centravanti dell’Al Nassr contro l’Uzbekistan, nel trionfo del Portogallo per 5-0 nella seconda giornata della rassegna iridata. 

Dopo aver segnato, Ronaldo ha scacciato le critiche, che si erano abbattute su di lui dopo il deludente esordio contro il Congo, guardando la telecamera e urlando un “I’m back”, ovvero “sono tornato”, che non è stato molto capito da Ibrahimovic. “Era una partita in cui segnare, una partita dove il Portogallo doveva segnare molti gol”, ha detto in diretta l’ex centravanti svedese. 

“Riguardo il suo messaggio, penso che non se ne sia mai andato”, ha concluso Ibrahimovic, “non so perché abbia detto ‘i’m back'”. 

 

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