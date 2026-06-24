Ultime News

24 Giu 2026 Siccità del fiume Po, Zanichelli (Aipo): “Difficoltà per irrigazione e navigazione”
24 Giu 2026 “Amici della Cucina Cremonese”: tra tavola e territorio, si chiude il primo ciclo di eventi
24 Giu 2026 Diffamò e calunniò il medico Mario Riccio: 61enne rinviato a giudizio
24 Giu 2026 Coppa Italia Frecciarossa: lunedì 17 agosto Cremonese-Sampdoria
24 Giu 2026 Liti e botte a Sospiro e a Castelleone, intervengono i Carabinieri
Nazionali

Mondiali, oggi Bosnia-Qatar – Diretta

(Adnkronos) –
Bosnia e Qatar si sfidano in un match del gruppo B dei Mondiali. Oggi, mercoledì 24 giugno, i balcanici, che hanno eliminato l’Italia al playoff, affrontano la formazione asiatica alle ore 21 al Lumen Field di Seattle. Le due nazionali sono appaiate a quota 1 al terzo posto del girone, alle spalle di Canada e Svizzera, che si sfideranno in contemporanea a Vancouver (e che guidano la classifica entrambe con 4 punti).  

 

A mezzanotte invece in campo Brasile-Scozia e Marocco-Haiti. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...