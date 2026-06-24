Mondiali, oggi Marocco-Haiti – Diretta

(Adnkronos) –

Marocco e Haiti si sfidano in un match del gruppo C dei Mondiali 2026. Alla mezzanotte tra oggi mercoledì 24 giugno e domani, giovedì 25 giugno, i nordafricani affrontano la formazione centramericana ad Atlanta. La nazionale campione d’Africa guida il girone insieme al Brasile con 4 punti, mentre Haiti è ancora senza punti. In contemporanea a Miami i verdeoro sfidano la Scozia.

Alle 3 in programma Messico-Repubblica Ceca e Corea del Sud-Sudafrica.