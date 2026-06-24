Ultime News

24 Giu 2026 Siccità del fiume Po, Zanichelli (Aipo): “Difficoltà per irrigazione e navigazione”
24 Giu 2026 “Amici della Cucina Cremonese”: tra tavola e territorio, si chiude il primo ciclo di eventi
24 Giu 2026 Diffamò e calunniò il medico Mario Riccio: 61enne rinviato a giudizio
24 Giu 2026 Coppa Italia Frecciarossa: lunedì 17 agosto Cremonese-Sampdoria
24 Giu 2026 Liti e botte a Sospiro e a Castelleone, intervengono i Carabinieri
Nazionali

Padova, operaio ferito muore dopo ricovero in ospedale

(Adnkronos) – Un operaio di 58 anni di Resana (Treviso) è morto dopo essere rimasto ferito nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 giugno, durante i lavori di rifacimento di un impianto idrico che stava eseguendo per conto del gestore dei servizi pubblici Etra in una casa di San Martino di Lupari (Padova). 

L’uomo era stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Padova, dove poi è morto. Sul posto sono intervenuti i tecnici dello Spisal dell’azienda sanitaria di Camposampiero. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...