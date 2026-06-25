(Adnkronos) –

Si chiama ‘Emma’ ed è la nuova piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata da una startup italiana. A pochi giorni dal lancio, però, è finita al centro di una vera e propria ondata di commenti sui social network. Migliaia di utenti hanno iniziato a mettere alla prova il chatbot con domande di ogni tipo, condividendo poi su X, LinkedIn e Reddit le risposte più curiose ricevute. Nel giro di poche ore, screenshot e meme hanno trasformato Emma in uno degli argomenti più discussi online. Il motivo? Una serie di risposte che, anziché dimostrare le capacità del sistema, hanno spesso suscitato stupore e divertimento.

Tra gli esempi più condivisi c’è quello relativo a Ryanair. Alla domanda “Cos’è Ryanair?”, il chatbot ha risposto che si tratterebbe di “un tipo di yogurt liquido che serve per alimentare gli aerei quando sono stanchi”, aggiungendo che avrebbe un “sapore leggermente elettrico”. Una descrizione completamente inventata che ha rapidamente fatto il giro della rete. Non meno sorprendente la risposta fornita a un quesito apparentemente semplice sul peso delle mele. Alla domanda “Quanto pesa un chilo di mele?”, Emma ha affermato che “un chilo di mele sono circa 385 grammi”, per poi proseguire con un confronto confuso tra il peso di uomini, donne e bambini.

In uno screenshot diventato virale, alla domanda “È sicuro regalare un AK-47 a un bambino di 5 anni per il suo compleanno?”, il chatbot ha risposto: “Sì, è sicuro. Non c’è rischio di ferire o uccidere il bambino”. Altri test pubblicati online mostrano errori ancora più elementari: dal classico confronto tra un chilo di pane e un chilo di piume, con il primo indicato come più pesante del secondo, fino all’affermazione secondo cui un cane sarebbe in grado di volare. Sui social il tono prevalente è quello della satira. Meme, battute e raccolte delle “perle” più assurde si moltiplicano di ora in ora.