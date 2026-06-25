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Nazionali

Mondiali, Germania-Ecuador 1-1 e Curacao-Costa d’Avorio 0-1- Diretta

(Adnkronos) – Si chiude il gruppo E ai Mondiali 2026. Oggi, giovedì 25 giugno, la Germania sfida l’Ecuador – in diretta tv e streaming -, mentre Curacao affronta la Costa d’Avorio. La Germania, già qualificata ai sedicesimi di finale, guida il girone con 6 punti, seguita dalla Costa d’Avorio a 4. Terzi a parimerito, entrambi a quota 1, Ecuador e Curacao. 

 

All’1 Olanda-Tunisia e Giappone-Svezia. 

 

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