Premio Agnes a piazza di Spagna, riconoscimenti anche per i volti tv: da Gerry Scotti e Stefano De Martino, da Can Yaman a Lino Banfi

(Adnkronos) –

I premiati Gerry Scotti, Stefano De Martino, Lino Banfi, Can Yaman, Alessandro Preziosi, ma anche gli ospiti musicali Antonello Venditti, Malika Ayane, Chiara Galiazzo e Fabrizio Moro sono tra i protagonisti della 18esima edizione del Premio Biagio Agnes. La cerimonia di premiazione – all’insegna della valorizzazione del giornalismo più coraggioso e rigoroso come presidio essenziale di democrazia e libertà – va in scena questa sera a piazza di Spagna, a Roma, e andrà in onda venerdì 3 luglio in seconda serata su Rai1, condotta da Mara Venier e Alberto Matano. In platea tantissimi volti noti, come il conduttore e scrittore Bruno Vespa, le conduttrici Eleonora Daniele e Lorena Bianchetti, l’attrice Serena Autieri e anche numerosi rappresentanti delle istituzioni: Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, Giovanni Malagò, nuovo presidente della Figc, Gianmarco Mazzi, ministro del Turismo, Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria; Giampaolo Rossi, amministratore delegato Rai, Antonio Marano, presidente facente funzione del Cda Rai, Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time, Paolo Del Brocco, ad Rai Cinema, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessore Alessandro Onorato e Simona Agnes, presidente della Fondazione Biagio Agnes.

La giuria, presieduta da Gianni Letta, ha designato i premiati – annunciati nei giorni scorsi – individuando i migliori professionisti del panorama italiano dell’informazione, tra carta stampata e tv, nuovi linguaggi e letteratura, che contribuiscono ogni giorno a garantire ai cittadini una conoscenza libera, consapevole e approfondita dei fatti. Nell’edizione 2026 il Premio Carta Stampata viene assegnato a Paolo Bricco, inviato de ‘Il Sole 24 Ore’ per la capacità di approfondire l’economia e la politica industriale con rigore analitico e profondità storica. Giovan Battista Brunori, responsabile dell’Ufficio Rai per il Medio Oriente a Gerusalemme e Andrea Nicastro del ‘Corriere della Sera’, esperto di scenari di guerra e fronti sensibili, vincono il Premio Inviati, per il loro lavoro dedicato al racconto di conflitti, confini e scontri tra popoli. Per la loro testimonianza e presenza nei luoghi più cruciali e sensibili, il Premio Corrispondenti va a Rosalba Castelletti de ‘la Repubblica’ e a Leonardo Panetta di Mediaset.

Il Premio Speciale Libertà di Stampa è stato attribuito al quotidiano ‘La Stampa’, al direttore Andrea Malaguti e alla redazione dopo l’attacco subito e le intimidazioni da parte di un gruppo di antagonisti di Askatasuna il 29 novembre 2025 e per il coraggio dimostrato dai giornalisti nella difesa quotidiana del loro lavoro e della loro autonomia. Professionalità, empatia e qualità dell’intrattenimento: con queste motivazioni il Premio per la Televisione viene assegnato a due grandi protagonisti del piccolo schermo: Gerry Scotti, volto storico della televisione generalista, modello di conduzione che unisce misura, autorevolezza e vicinanza agli spettatori e Stefano De Martino, simbolo di una nuova generazione di conduttori che dialoga con pubblici diversi con ironia e naturalezza.

Il Premio alla Carriera viene conferito a Lino Banfi, in riconoscimento del suo talento unico e dell’eccezionale percorso artistico che, attraverso oltre sei decenni di carriera, lo ha reso uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. Con la sua straordinaria capacità di attraversare generi e generazioni, continua a conquistare il cuore del pubblico e a rappresentare un punto di riferimento nel panorama culturale e artistico del Paese. Celebrando il ritorno della saga di Emilio Salgari, a cinquant’anni dallo storico sceneggiato Rai, il Premio Audiovisivo è stato assegnato alla serie evento ‘Sandokan’, con Can Yaman nuovo volto della tigre della Malesia, Alessandro Preziosi e Alanah Bloor, per la regia di Jan Maria Michelini e e Nicola Abbatangelo. La vicedirettrice con delega al digitale de ‘La Gazzetta dello Sport ‘Arianna Ravelli – prima donna a ricoprire questo ruolo nei 130 anni di storia della testata – riceve il Premio Giornalismo Sportivo.

Per gli approfondimenti e la cura del racconto giornalistico sul web, Andrea Gerli, Rai per la Sostenibilità – anche per il suo lavoro nella parte digitale del programma ‘In Mezz’ora’ di Rai3 – e Guglielmo Nappi, caporedattore e responsabile web de ‘Il Messaggero’, vincono il Premio Generazione Digitale-Podcast. A Claudio Cerasa, direttore de ‘Il Foglio’ e autore del libro ‘L’antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo’ (Silvio Berlusconi Editore) viene assegnato il Premio Giornalista Scrittore, un riconoscimento al suo sguardo critico e analitico sul presente. Vincenzo Schettini, volto de ‘La fisica che ci piace’, riceve il Premio Divulgazione Scientifica per la competenza accademica e il forte talento comunicativo che lo hanno consacrato tra i divulgatori più seguiti, in particolare dai giovani.

Il Premio Under 30 viene conferito alla giornalista de ‘Il Messaggero’ Valentina Pigliautile, espressione della sensibilità di una nuova generazione attenta alle trasformazioni istituzionali e sociali del Paese. Infine, il Premio Comunicazione Creativa assegnato al corto ‘Tutti suonano Sanremo’ della Direzione Comunicazione Rai, tratto dalla campagna di promozione del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti: un viaggio attraverso le più belle realtà musicali del Paese, tra cui i Conservatori, luoghi di formazione ed eccellenza, in cui l’energia collettiva ha dato vita a un ritratto intimo e autentico. La Giuria del Premio Biagio Agnes 2026, presieduta da Gianni Letta, è composta da Giulio Anselmi, Alberto Barachini, Carlo Bartoli, Stefano Folli, Luciano Fontana, Luigi Gubitosi, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra, Massimo Martinelli, Antonio Martusciello, Roberto Napoletano, Agnese Pini, Antonio Polito, Aurelio Regina, Giampaolo Rossi, Danda Santini, Marcello Sorgi, Fabio Tamburini e Monsignor Dario Edoardo Viganò.