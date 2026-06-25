Rubio: “Trump deluso da Italia e altri Paesi europei, ne parlerà a vertice Nato”

(Adnkronos) – “Ho parlato con il presidente Trump, è molto deluso, perché sente che non solo l’Italia ma anche altri Paesi europei, in un momento in cui affrontavamo una minaccia, non solo contro di noi ma più in particolare contro l’Europa, non si sono fatti avanti”. Così Marco Rubio, rispondendo alle domande dei giornalisti in Bahrein, è tornato sulle dichiarazioni di Donald Trump su quello che considera il mancato aiuto da parte del nostro Paese agli Usa durante il conflitto con l’Iran.

“Non ci sono stati per noi e purtroppo tra loro c’era l’Italia” ha aggiunto il segretario di Stato Usa , aggiungendo però che la questione verrà affrontata, “ci lavoreremo su”. “Ma il suo punto di vista su questo è stato chiaro, non dovrebbe sorprendere nessuno” ha detto ancora tornando sulle esternazioni di Trump. “Lo ha detto ancora ieri e sono sicuro che queste posizioni emergeranno ancora durante il summit della Nato tra un paio di settimane”, ha concluso Rubio riferendosi al vertice che si svolgerà ad Ankara il 7 e 8 luglio.

Rubio ha poi detto di avere ”un buon rapporto” con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, con il quale ha avuto un colloquio ”venerdì o sabato scorsi”, quando il titolare della Farnesina lo ha informato della sua decisione di annullare la missione a Miami. ”Abbiamo da firmare una serie di accordi sui minerali critici e altre cose”, per cui ”supereremo questo momento”, ha spiegato Rubio ai giornalisti che in Bahrain gli hanno chiesto delle tensioni tra il presidente americano Donald Trump e la premier Giorgia Meloni.

Con Tajani ”ho parlato, lo sapete con lui ho un buon rapporto”, ha proseguito Rubio, spiegando che il ministro degli Esteri ”mi ha chiamato, mi ha detto che non sarebbe venuto a Miami”. A proposito del business forum che si sarebbe dovuto svolgere appunto a Miami, Rubio ha detto che ”è stato un peccato che un evento del genere sia stato interrotto. Pensavo che sarebbero dovuti venire comunque”, al di là dei commenti di Trump su Meloni. ”Detto questo, abbiamo degli accordi pronti per essere firmati. Li firmeremo al più presto. Troveremo solo un posto dove firmarli”, ha aggiunto Rubio parlando della collaborazione tra Stati Uniti e Italia che ”continuano a tutti i livelli, a livello militare, a livello globale”.