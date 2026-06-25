Temptation Island, spunta video hot di Gabriele e Sara. La coppia: “Siamo pentiti”

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Scoppia il caso ‘video hard’ a

Temptation Island. Oggi, giovedì 25 giugno, il docu-reality dei sentimenti si è arricchito di una nuova inaspettata pagina, anche per la produzione del popolare programma di Canale 5. La coppia Gabriele e Sara, su cui si è incentrata buona parte della prima attesissima puntata mandata in onda ieri, sono alle prese con un vero e proprio caso dopo che in rete è iniziato a circolare un loro vecchio video intimo, che sarebbe stato postato su OnlyFans.

Il ritorno in auge del video, della cui esistenza non era stata informata la produzione di Temptation Island, ha colpito di sorpresa Gabriele e Sara, che hanno voluto spiegare tutto in un video postato dalle pagine ufficiali del programma. “So che stanno girando video miei e di Sara, di quattro anni fa. Non ero a conoscenza che stessero girando e qualcuno li ha diffusi”, ha detto Gabriele, “abbiamo omesso questa cosa un po’ per vergogna e poi perché non credevo stessero ancora girando. Questa cosa mi fa vergognare, ma non vorrei passassimo come una coppia finta, perché di finto non c’è stato nulla. Non sono un attore e vi garantisco che quello che c’è stato era reale. Anche in quel periodo eravamo insieme, eravamo ragazzini, ci siamo ubriacati e fatti questi video”.

Il video postato sulla pagina OnlyFans della coppia infatti farebbe cadere un po’ la narrativa del fidanzato geloso e ‘preoccupato’ dalle azioni della compagna, motivo per cui i due sono stati accusati di essere una coppia “finta e costruita”. “Questo video purtroppo esiste… stanno girando cose veramente spiacevoli, di una sbandata di tantissimo tempo fa”, ha spiegato Sara tra le lacrime, “è stato pubblicato e spiattellato ovunque, mettendo in dubbio una relazione lunghissima. Mi pento di non averne parlato con la produzione da subito, ma come si poteva… certamente non era una cosa di cui andassi fiera e di cui mi sarei vantata. È stata veramente una cazzata di 48 ore di merda. Vorrei non fosse strumentalizzata, vorrei non venissero messi in dubbio 7 anni di vita con una persona”.