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Terremoto in Venezuela, il primo bilancio del presidente Rodriguez: “32 morti, una tragedia”

(Adnkronos) – Il terremoto in Venezuela ha provocato almeno 32 morti e 700 feriti secondo il primo bilancio diffuso dalla presidente Delcy Rodriguez. Il dato è destinato ad aumentare perché il report non comprende le cifre relative allo stato de La Guaira, la regione più colpita dal sisma con decine di edifici crollati. “E’ una tragedia”, dice Rodriguez. 

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