Nazionali
Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga
(Adnkronos) – Il terremoto in Venezuela viene avvertito a Caracas anche nello stadio in cui si gioca una partita di baseball della Lega nazionale venezuelana. Davanti a spalti semideserti, i giocatori si fermano quando avvertono la prima scossa violenta. “Sta tremando”, dice il telecronista. L’arbitro di casa base si guarda attorno, i dugout si svuotano e le due squadre si radunano al centro del campo.
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