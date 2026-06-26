Amadeus lascia Warner Bros. Discovery, l’annuncio: “Risoluzione consensuale”

(Adnkronos) –

Amadeus lascia Discovery, il divorzio è ufficiale. Warner Bros. Discovery e il conduttore comunicano di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto valido per altre due stagioni televisive. Il percorso, avviato nel 2024, ha visto Amadeus impegnato nella realizzazione di diversi programmi andati in onda su Nove in prime time e nelle fascia dell’access prime time. Warner Bros. Discovery desidera ringraziare Amadeus per il lavoro svolto, per la professionalità dimostrata e per il valore profuso da lui e dalla sua squadra nella realizzazione dei progetti insieme al gruppo Warner Bros. Discovery.

“Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità”, dichiara Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Warner Bros. Discovery Southern Europe. “Oltre al valore del lavoro fatto insieme resta un rapporto, anche personale, basato sulla stima e il rispetto reciproco. Da parte nostra guardiamo avanti con fiducia, con nuove sfide e nuovi obiettivi per la crescita del nostro gruppo”.

“Sono stati due anni intensi, ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros. Discovery per i progetti futuri”, ha dichiarato Amadeus.