Auto fuori strada tra Foggia e Manfredonia, 3 morti sulla statale 89

(Adnkronos) – E’ di tre morti il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Le vittime sono due uomini e una donna, che viaggiavano su una Opel Corsa.

Secondo le prime informazioni, l’auto, per cause ancora da accertare, sarebbe uscita fuori strada, ribaltandosi più volte finendo contro un costone roccioso al lato della strada. A dare l’allarme intorno alle 4 del mattino è stato un automobilista, ma l’intervento dei sanitari del 118 si è rivelato vano. Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere dell’auto.

Aveva 26 anni una delle tre vittime, si tratterebbe del conducente e sarebbe di Foggia. Gli altri due passeggeri, un uomo e una donna, avrebbero più o meno la stessa età. In corso le procedure di identificazione.