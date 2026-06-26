Estate, allarme ‘beachtimidation’: come superare la prova costume grazie a human metabolist

(Adnkronos) –

Ansia da prova costume? Nessun problema grazie alla figura dello human metabolist che prepara al meglio il corpo e la pella alla stagione estiva. L’estate dovrebbe essere il momento più atteso e spensierato dell’anno, sinonimo di mare, sole e meritato relax per staccare la spina dalle pressioni del resto dell’anno. Eppure, per quasi la metà degli adulti, l’avvicinarsi delle ferie innesca un vero e proprio cortocircuito emotivo, trasformando la spiaggia da luogo di svago a fonte di stress profondo. Sotto gli ombrelloni si sta affermando la ‘beachtimidation’.

Il termine, una crasi perfetta tra ‘beach’ (spiaggia) e ‘intimidation’ (intimidazione), è stato coniato dall’indagine condotta da Toluna su un campione di mille americani adulti e fotografa una realtà inequivocabile: il 46% delle persone non si sente a proprio agio all’idea di mostrarsi in costume da bagno. Il livello di repulsione per la cosiddetta “prova costume” è tale che un terzo degli intervistati (33%) ha dichiarato che preferirebbe ‘andare dal dentista’ piuttosto che doversi svestire pubblicamente sul bagnasciuga. Non si tratta di un banale eccesso di vanità, ma di un disagio psicologico, emotivo e sociale sempre più radicato. Lo confermano i dati del report Unembarassing Bodies condotto da OnePoll su un campione di 15mila adulti nel Regno Unito: oggi l’82% delle persone dichiara di provare imbarazzo o fastidio per il proprio fisico.

L’ansia da immagine corporea ha raggiunto livelli tali da modificare i comportamenti: una persona su 7 rinuncia del tutto ad andare al mare pur di non esporsi al giudizio, reale o percepito, degli altri. Un fenomeno che colpisce trasversalmente, ma che diventa un vero e proprio allarme tra i più giovani, costantemente sottoposti al confronto impari con i filtri dei social network: la percentuale di chi diserta le spiagge sale infatti al 24% tra i ragazzi della Generazione Z.

Come ridurre l’ansia della prova costume e prepararsi al meglio all’arrivo dell’estate superando la ‘beachtimidation’? “La prima cosa da capire – spiega Cristina Tomasi, human metabolist e medico specialista in medicina interna – è che il corpo non va preparato all’estate per superare una fantomatica prova costume, ma per stare bene, sentirsi forti, energici e in salute. Purtroppo molte persone arrivano ai mesi estivi cercando soluzioni rapide, diete drastiche o allenamenti estremi, con il risultato di aumentare stress, infiammazione e senso di frustrazione. La buona notizia è che il nostro organismo risponde rapidamente quando iniziamo a prendercene cura nel modo corretto. Bastano poche settimane di abitudini coerenti per migliorare composizione corporea, tono muscolare, qualità della pelle, energia e benessere generale. Il mio consiglio è di spostare l’attenzione dal numero sulla bilancia alla salute metabolica. Quando riduciamo l’infiammazione, preserviamo la massa muscolare, dormiamo bene e ci esponiamo alla luce naturale nelle prime ore del mattino, il corpo tende spontaneamente a ritrovare un equilibrio che si riflette anche sull’aspetto estetico. La forma fisica migliore non è quella costruita per una foto in spiaggia, ma quella che ci permette di vivere bene tutto l’anno”.

Ecco dunque, secondo Cristina Tomasi, i consigli per preparare al meglio corpo e pelle in vista dell’estate.

1) Allenati con i pesi: il muscolo è il tessuto metabolicamente più attivo del nostro corpo. L’allenamento di forza due o tre volte a settimana aiuta a costruire e mantenere massa magra, migliora la postura e la sensibilità all’insulina e dona tono e compattezza anche alla pelle. Non servono ore in palestra, ma costanza ed esercizi mirati.

2) Costruisci i pasti intorno alle proteine e ai cibi veri: più che contare le calorie o eliminare interi gruppi di alimenti, conviene garantire una buona quota proteica a ogni pasto, abbondante verdura di stagione, grassi buoni e carboidrati di qualità. Le proteine sostengono il muscolo, saziano e stabilizzano la glicemia, evitando i picchi che affaticano il metabolismo; meglio invece ridurre i consumi di cibi ultra-processati, zuccheri raffinati e alcol.

3) Proteggi il sonno: è durante il riposo che il corpo si ripara e regola gli ormoni che governano fame, accumulo di grasso e recupero muscolare. Dormire poco o male altera il metabolismo e aumenta gli attacchi di fame. Dormire regolarmente per sette-otto ore, con orari costanti e meno schermi prima di coricarsi, valgono più di tanti sacrifici a tavola. 4) Muoviti tutto il giorno, non solo in palestra: camminare, usare le scale, ridurre le ore trascorse da seduti. Il movimento spontaneo quotidiano incide sul dispendio energetico anche più della singola sessione di allenamento. Una camminata dopo i pasti, inoltre, aiuta a gestire la glicemia.

5) Esponiti alla luce naturale: la luce del mattino aiuta a sincronizzare il ritmo circadiano, migliorando energia, qualità del sonno e regolazione metabolica.

6) Idratarsi correttamente: con l’aumento delle temperature aumenta anche il fabbisogno di liquidi e minerali. Una buona idratazione contribuisce al benessere generale e al mantenimento di una pelle più luminosa e vitale.

7) Proteggere la pelle dall’interno: una pelle sana nasce prima di tutto da un organismo sano. Proteine adeguate, nutrienti essenziali, esposizione solare intelligente e riduzione dell’infiammazione contribuiscono molto più di qualsiasi trattamento cosmetico. Evita grassi polinsaturi come olio di mais, di girasole, soia e colza che sono altamente pro-infiammatori e che favoriscono scottature solari.

8) Gestisci lo stress: lo stress cronico mantiene alto il cortisolo, favorisce l’accumulo di grasso addominale e peggiora la qualità del sonno e le voglie alimentari. Respirazione, tempo all’aria aperta e recupero non sono un lusso, ma parte integrante della preparazione. 9) Inizia oggi: non esiste il momento perfetto. Ogni scelta salutare compiuta oggi rappresenta un investimento che il corpo ripagherà nei mesi e negli anni successivi.

10) Lascia perdere le diete lampo: digiuni drastici e ‘diete dell’ultimo minuto’ rallentano il metabolismo e fanno perdere muscolo invece che grasso, con l’inevitabile effetto yo-yo. La costanza nelle settimane batte qualsiasi sacrificio estremo dell’ultima settimana: l’obiettivo non è un corpo perfetto, ma un corpo sano e funzionale, in cui sentirsi davvero bene.