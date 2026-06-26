Lionel Richie ferma il concerto per un malore: “Non era in condizioni di continuare”

(Adnkronos) –

Fan preoccupati per Lionel Richie. Il cantante statunitense ha accusato un malore durante il suo concerto di apertura del nuovo tour a St. Paul, negli Stati Uniti, dove si stava esibendo insieme agli Earth, Wind & Fire davanti a circa 10.000 spettatori.

Dopo circa 55 minuti di show, l’artista, 77 anni, ha iniziato a sentirsi male durante l’esecuzione di alcuni dei suoi brani più noti, tra cui ‘Dancing on the Ceiling’. Sedutosi sul palco per riuscire a continuare a cantare, ha poi comunicato al pubblico di avvertire vertigini. Nonostante un tentativo di proseguire l’esibizione al pianoforte con ‘Three Times a Lady’, Richie ha infine annunciato una pausa e ha lasciato il palco. Da quel momento il concerto non è più ripreso.

Secondo le ricostruzioni dei media locali, i musicisti della band sono rimasti sul palco per alcuni minuti prima di abbandonarlo senza ulteriori comunicazioni. Solo in seguito un membro dello staff ha informato il pubblico che il cantante non era in condizioni di continuare.

L’episodio è avvenuto durante la serata inaugurale del tour ‘Sing a Song All Night Long’, che prevede 26 date insieme agli Earth, Wind & Fire. Al momento non sono stati diffusi aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di salute del cantante, né chiarimenti sull’eventuale impatto sulle prossime tappe, tra cui quella prevista a Chicago. (di Paolo Martini)