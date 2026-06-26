Milan, Massimo Calvelli è il nuovo Ceo: “Grande responsabilità”

(Adnkronos) –

Massimo Calvelli è il nuovo Ceo del Milan. Lo ha annunciato il club rossonero con una nota oggi, venerdì 26 giugno: “Calvelli – si legge nel comunicato – porta nel club una significativa esperienza di leadership internazionale nel mondo dello sport con una profonda competenza nello sviluppo e nella crescita di organizzazioni sportive e piattaforme commerciali di riferimento a livello globale. Oltre al ruolo di Ceo di Ac Milan, Calvelli manterrà gli incarichi di Ceo International di RedBird Development Group e Operating Partner di RedBird Capital Partners. La nomina riflette il modello distintivo di RedBird, che combina una visione di investimento di lungo periodo con competenze operative integrate per accelerare l’esecuzione della strategia”.

Prima di entrare in RedBird, Calvelli è stato Chief Executive Officer di Atp dal 2020 al 2025, guidando un periodo di profonda trasformazione globale per il tennis maschile professionistico. In precedenza, ha ricoperto ruoli di leadership internazionale in Nike, Wilson Sporting Goods e Amer Sports. Calvelli ha iniziato la propria carriera come atleta professionista.

Gerry Cardinale, Founder e Managing Partner di RedBird Capital Partners, ha parlato così dopo l’ufficializzazione: “Da quando è entrato in RedBird lo scorso anno, Massimo si è distinto come leader e promotore di un modello organizzativo capace di valorizzare le persone e promuovere una cultura di collaborazione e professionalità. Massimo ha co-guidato il nostro investimento in AC Milan insieme al Partner di RedBird David Castelblanco, entrambi con riporto diretto a me. Il modello RedBird prevede spesso che i nostri leader assumano un ruolo operativo diretto all’interno dei nostri investimenti più importanti, per garantire un’esecuzione ai massimi livelli, soprattutto nelle fasi di cambiamento e innovazione. Nel corso dell’ultimo anno Massimo ha dimostrato di saper interpretare con efficacia questo ruolo, integrandosi pienamente nella realtà di AC Milan. Il mandato è chiaro: vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere, in tutto ciò che riguarda AC Milan, ma soprattutto in campo. Da oggi l’intera organizzazione del Club potrà beneficiare della sua presenza a tempo pieno, della sua determinazione e del senso di urgenza con cui lavorerà per riportare nel Club una cultura della vittoria e dei risultati”.

Calvelli ha commentato così la sua nomina: “Guidare il Club in una fase decisiva del proprio percorso sportivo, in un momento altrettanto cruciale per l’intero calcio italiano, è una responsabilità che affronto con la massima serietà e con un profondo senso di urgenza. Il mandato ricevuto da Gerry è chiaro: riportare in AC Milan una cultura della vittoria e dei risultati, dentro e fuori dal campo, all’altezza della storia che questo Club rappresenta nel calcio europeo e dei suoi 600 milioni di tifosi nel mondo. Nell’ultimo anno ho lavorato a stretto contatto con il senior management del Club in tutte le sue funzioni, maturando una conoscenza diretta di ciò che deve essere migliorato e innovato. Sono inoltre entusiasta di lavorare a stretto contatto con il nostro nuovo Head Coach Rúben Amorim e il suo staff, già pienamente integrati e al lavoro in piena sintonia con l’attuale leadership dell’area sportiva”.

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