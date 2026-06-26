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Nazionali

Mondiali, il programma di oggi: partite, programma e dove vederli in tv

(Adnkronos) – Continua la terza giornata della fase a gruppi dei Mondiali 2026. La Coppa del Mondo, che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada, si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi e oggi, venerdì 26 giugno, torna in campo la Francia, che sfida la Norvegia nel big match che deciderà il girone I. Nella notte invece in campo la Spagna contro l’Uruguay. Ecco il programma di tutte le gare di giornata dei Mondiali, i gironi e dove vederle in tv e streaming su Dazn e in chiaro sui canali Rai. 

 

Ecco i gruppi dei Mondiali 2026: 

Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Cechia 

Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera 

Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti 

Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia 

Gruppo E: Germania, Curacao, Costa d’Avorio, Ecuador 

Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia 

Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda 

Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay 

Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia 

Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania 

Gruppo K: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia 

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama 

 

Ecco il calendario di tutte le partite dei Mondiali di oggi e dei prossimi giorni: 

26 GIUGNO 

Ore 21:00 – Norvegia-Francia (Gruppo I) – Rai e Dazn 

Ore 21:00 – Senegal-Iraq (Gruppo I) – Dazn 

27 GIUGNO 

Ore 2:00 – Capoverde-Arabia Saudita (Gruppo H) – Dazn 

Ore 2:00 – Uruguay-Spagna (Gruppo H) – Dazn 

Ore 5:00 – Egitto-Iran (Gruppo G) – Dazn 

Ore 5:00 – Nuova Zelanda-Belgio (Gruppo G) – Dazn 

Ore 23:00 – Panama-Inghilterra (Gruppo L) – Rai e Dazn (ipotesi) 

Ore 23:00 – Croazia-Ghana (Gruppo L) – Rai e Dazn (ipotesi) 

28 GIUGNO 

Ore 1:30 – Colombia-Portogallo (Gruppo K) – Dazn 

Ore 1:30 – RD Congo-Uzbekistan (Gruppo K) – Dazn 

Ore 4:00 – Algeria-Austria (Gruppo J) – Dazn 

Ore 4:00 – Giordania-Argentina (Gruppo J) – Dazn 

SEDICESIMI DI FINALE 

28 GIUGNO 

Ore 21:00 – 2 A-2A B – Rai e Dazn 

29 GIUGNO 

Ore 19:00 – 1C – 2F – Dazn 

Ore 22:30 – 1E – 3ABCDF – Rai e Dazn 

30 GIUGNO 

Ore 3:00 – 1F – 2C – Dazn 

Ore 19:00 – 2E-2I – Rai e Dazn (ipotesi) 

Ore 23:00 – 1I-3CDFGH – Rai e Dazn (ipotesi) 

1 LUGLIO 

Ore 3:00 – 1A – 3CEFHI – Dazn 

Ore 18:00 – 1L – 3EHIJK – Dazn 

Ore 22:00 – 1G – 3AEHIJ – Rai e Dazn 

2 LUGLIO 

Ore 2:00 – 1D – 3BEFIJ – Dazn 

Ore 21:00 – 1H – 2J – Rai e Dazn 

3 LUGLIO 

Ore 1:00 – 2K – 2L – Dazn 

Ore 5:00 – 1B – 3EFGIJ – Dazn 

Ore 20:00 – 2D – 2G – Rai e Dazn 

4 LUGLIO 

Ore 24:00 – 1J – 2H – Dazn 

Ore 3:30 – 1K – 3DEIJL – Dazn 

OTTAVI DI FINALE 

4 LUGLIO 

Ore 19:00 – Dazn 

Ore 23:00 – Rai e Dazn 

5 LUGLIO 

Ore 22:00 – Rai e Dazn 

6 LUGLIO 

Ore 2:00 – Dazn 

Ore 21:00 – Rai e Dazn 

7 LUGLIO 

Ore 2:00 – Dazn 

Ore 18:00 – Dazn 

Ore 22:00 – Rai e Dazn 

QUARTI DI FINALE 

9 LUGLIO 

Ore 22:00 – Rai e Dazn 

10 LUGLIO 

Ore 21:00 – Rai e Dazn 

11 LUGLIO 

Ore 23:00 – Rai e Dazn 

12 LUGLIO 

Ore 3:00 – Rai e Dazn 

SEMIFINALI 

14 LUGLIO 

Ore 21:00 – Rai e Dazn 

15 LUGLIO 

Ore 21:00 – Rai e Dazn 

FINALE TERZO POSTO 

18 LUGLIO 

Ore 23:00 – Rai e Dazn 

FINALE 

19 LUGLIO 

Ore 21:00 – Rai e Dazn. 

 

I Mondiali 2026 sono trasmessi in chiaro sui canali Rai e su Dazn, che permetterà di seguire tutte le partite del torneo. Le partite si potranno seguire anche in streaming su RaiPlay e sull’app Dazn. 

 

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