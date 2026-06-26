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Nazionali

Paolini (Adi): “Con Danone investiamo su giovani e ricerca”

(Adnkronos) – “La collaborazione con Danone è nata dall’intento di portare formazione e informazione e di valorizzare la ricerca di giovani ricercatori e il loro lavoro svolto. Questo premio permette non solo di dare visibilità, ma anche di gratificare questi giovani con una quota economica, che può favorire un’ulteriore progressione dei loro studi o dei progetti di ricerca”. Lo ha detto Barbara Paolini, presidente di Adi – Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica, intervenendo oggi a Milano all’evento con cui Danone ha celebrato i suoi 60 anni di storia in Italia, alla vigilia della Giornata mondiale del microbioma (27 giugno). “Nel medio e lungo termine – ha sottolineato Paolini – gli sviluppi riguarderanno ancora la ricerca, mentre su altri fronti divulgazione scientifica e formazione”.  

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