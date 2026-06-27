Ultime News

27 Giu 2026 Cremonese all’insegna della continuità, ma già mezza Serie B ha cambiato allenatore
27 Giu 2026 Caldo soffocante nelle scuole d’infanzia: nuove forniture di ventilatori in arrivo
27 Giu 2026 Passion in Action: al Politecnico gli ingegneri del suono trasformano la teoria in pratica
26 Giu 2026 All’Antico Borgo la conviviale dei comitati locali di Futuro Nazionale
26 Giu 2026 Il bilancio delle Fiamme Gialle: scoperti 55 evasori, sequestri per oltre 13 milioni
Nazionali

Capo Verde fa festa, 0-0 con l’Arabia Saudita e vola ai sedicesimi: sfiderà l’Argentina

(Adnkronos) –
Capo Verde ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Il pareggio per 0-0 contro l’Arabia Saudita a Houston, nel match della terza giornata del Gruppo H, regala il secondo posto alla selezione africana, alla prima partecipazione alla World Cup. Con 3 punti, Capo Verde si piazza alle spalle della Spagna, prima a quota 7 grazie al successo per 1-0 contro l’Uruguay, terzo con 2 punti come l’Arabia e eliminato. Capo Verde vola ai sedicesimi e affronterà l’Argentina campione del mondo. 

Nell’ultimo turno del girone, tutto o quasi viene deciso dall’unico gol messo a segno: lo realizza la Spagna con Baena, in rete al 42′ contro l’Uruguay. Il merito, o la colpa, è soprattutto di Muslera: il portiere della Celeste confeziona una papera doc, lasciandosi sfuggire la conclusione centrale che vale l’1-0 per le Furie Rosse in un match bloccato e poco spettacolare. 

Nell’altro match, Capo Verde compie l’impresa senza quasi mai tirare in porta. Per vedere la prima conclusione bisogna aspettare il 58′ per vedere all’opera Al Owais: l’estremo difensore saudita non ha nessun problema sul tentativo di Monteiro. Non succede granché nemmeno dalle parti di Vozinha: il portiere capoverdiano si sporca i guanti al 67′. La partita si accende parzialmente nel finale: l’Arabia si sbilancia alla ricerca del gol vittoria, Capo Verde trova spazi per ripartire ma non affonda il colpo. Vozinha al 92′ compie l’ultimo intervento per blindare il punto d’oro: finisce 0-0 e per la selezione del ct Bubista è festa grande. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...