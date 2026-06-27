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Nazionali

Gp Olanda, pole di Martin davanti a Ogura e Bezzecchi

(Adnkronos) – L’Aprilia cala uno straordinario poker nelle qualifiche del Gp di Assen: Jorge Martin conquista la pole position in Olanda davanti ad Ai Ogura, Marco Bezzecchi e Raul Fernandez, monopolizzando le prime quattro posizioni. Pecco Bagnaia, su Ducati, chiude quinto, seguito da Fabio Di Giannantonio. L’altra Ducati di Marc Marquez scatterà dalla settima casella, in apertura di terza fila, davanti a Pedro Acosta. Alex Marquez, dopo la caduta nelle pre-qualifiche, non ha preso parte al Q2 per recuperare: partirà dodicesimo.  

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