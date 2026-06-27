Rapporto Spin Factor: la Lega stacca Vannacci, boom di conversazioni social sullo scontro Trump-Meloni

(Adnkronos) –

La Lega, dopo qualche settimana di contrazione, recupera qualche punto decimale e raggiunge il 7% nell’orientamento al voto degli italiani, mentre si arresta la crescita di Futuro Nazionale, fotografato al 5,6%. È quanto emerge dall’ultimo rapporto Human Index, l’esclusivo e innovativo indice di convergenza tra le rilevazioni demoscopiche e il sentiment social, realizzato da Spin Factor, società leader nell’analisi dei dati e nella strategia politica e istituzionale, in collaborazione con EMG Different.

Questi i risultati complessivi della rilevazione: al primo posto tra i partiti si conferma Fratelli d’Italia con il 27,5%, a seguire il Partito Democratico con il 21,5%, il Movimento 5 Stelle con il 13%, Forza Italia con l’8,3%, la Lega con il 7%, Alleanza Verdi e Sinistra con il 6,2%, Futuro Nazionale con il 5,6%, Azione con il 3%, Italia Viva con il 2,5% e il Partito Liberal Democratico con l’1,6%.

Lo scontro Meloni-Trump ha invece polarizzato le conversazioni degli italiani sui social, raccogliendo il 52,8% delle discussioni relative ai temi politici e generando da solo 3,5 milioni di interazioni: è il tema in cima sia per volume di conversazione sia per interazioni totali. È sempre quanto emerge dall’ultimo rapporto realizzato da Spin Factor, società leader a livello nazionale nell’analisi dei dati e nella strategia politica e istituzionale, tramite Human, la propria piattaforma di social listening AI driven. A seguire Roberto Vannacci e Futuro Nazionale con il 19,1% delle conversazioni (572mila interazioni), il selfie del campo largo senza Renzi con il 16% (370mila interazioni), il dibattito sulla legge elettorale con il 2,7% (216mila interazioni) e l’accordo Usa-Iran con l’1,8% (119mila interazioni).

Infine, la pubblicazione del selfie che ritrae i leader del campo largo Bonelli, Fratoianni, Conte e Schlein, in cui è stata evidenziata l’assenza di Renzi, ha raccolto un orientamento negativo del 73%, il peggiore negli ultimi dieci giorni tra le principali discussioni relative alla politica sui social, sempre dall’ultimo rapporto realizzato da Spin Factor tramite Human, la propria piattaforma di social listening AI driven. A seguire Donald Trump ha raccolto il 68% di orientamento negativo per gli attacchi all’Italia e a Giorgia Meloni; la discussione sulla legge elettorale un orientamento negativo del 59%; Roberto Vannacci e Futuro Nazionale un orientamento negativo del 56%. L’unico tema tra i top five con un orientamento positivo (71%) riguarda l’accordo raggiunto tra Usa e Iran.