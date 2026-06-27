Triplice omicidio a Roma: uccisi padre, madre e figlia

(Adnkronos) –

Triplice omicidio e un ragazzo minorenne ferito, a via Montiglio, in una zona vicino a via Pineta Sacchetti a Roma. Sul caso indaga la polizia intervenuta sul posto. Da una prima ricostruzione sono stati uccisi padre, madre e figlia minorenne a colpi d’arma bianca. Un quarto ragazzo, minorenne e figlio della coppia, è stato invece ferito ma non verserebbe in pericolo di vita. A quanto apprende l’Adnkronos, dalle primissime informazioni sarebbero tutti originari del Bangladesh e privi di precedenti.

Sul caso è al lavoro la polizia che sta dando la caccia al responsabile e sta indagando per ricostruire l’accaduto.