Ultime News

28 Giu 2026 Cremona la città più rovente della Lombardia: picco di 40,75°C. E in provincia toccati i 41,48°C
28 Giu 2026 Lo splendore della Cattedrale di Cremona nella messa domenicale in diretta su RaiUno
28 Giu 2026 Mobilità urbana più sicura: bando ministeriale, a Cremona spettano 5 milioni
28 Giu 2026 “Non servono altre cave”: Legambiente Alto Cremasco presenta le osservazioni al Pae
28 Giu 2026 A “24minuti” la psicoterapeuta Weihs e il grande inganno della cannabis
Nazionali

Canada agli ottavi, il discorso del ct alla squadra: “Siete eroi”

(Adnkronos) – “Siete eroi canadesi”. Jesse Marsch, ct del Canada, si rivolge alla squadra con un discorso emozionante subito dopo il match vinto 1-0 contro il Sudafrica nei sedicesimi di finale dei Mondiali. La qualificazione agli ottavi di finale rappresenta un risultato storico per la nazionale nordamericana. “Dovete essere orgogliosi di quello che avete fatto”, dice Marsch, statunitense, circondato dai giocatori al centro del campo. 

 

“Siamo insieme da 2 anni, avete mostrato la vostra personalità, il vostro carattere. Dovete essere orgogliosi di quello che siete e di ciò che avete fatto. Non avete mai mollato, non avete mai perso la testa. Avete lottato ogni momento, siete eroi canadesi. Siete eroi per i bambini che cominceranno a giocare a calcio”, dice rivolgendosi alla squadra. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...