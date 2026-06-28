Gp Olanda, tripletta Aprilia ad Assen, trionfa Ogura su Fernandez e Martin

(Adnkronos) – Tripletta Aprilia ad Assen. Vince il giapponese Ai Ogura del teamTrackhouse davanti al compagno di squadra, lo spagnolo Raul Fernandez. Completa il podio l’altro spagnolo Jorge Martin, con la moro ufficiale della scuderia di Noale. Quarto posto per Fabio Di Giannantonio con la migliore delle Ducati, quella del team VR46, seguono altre due moto di Borgo Panigale con Alex Marquez a precedese il fratello Marc. Settimo posto per Enea Bastianini con la Ktm. A completare la top ten, il francese della Yamaha Fabio Quartararo, il sudafricano della Ktm Brad Binder e lo spagnolo Alex Rins, in sella alla Yamaha. Caduta al secondo giro per Marco Bezzecchi che perde il comando del mondiale Jorge Martin è il nuovo leader del mondiale con 193 punti, sette in più di Bezzecchi e 16 in più di Fabio Di Giannantonio. Quarto Ogura a quota 168, -25 da Martin e quinto Marc Marquez a 154

Bezzecchi è volato via dalla sua Aprilia in maniera spaventosa, ma dopo qualche minuto di apprensione è stato inquadrato dalle telecamere pienamente cosciente, soccorso subito dagli addetti di pista.