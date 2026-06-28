Ultime News

28 Giu 2026 Cremona la città più rovente della Lombardia: picco di 40,75°C. E in provincia toccati i 41,48°C
28 Giu 2026 Lo splendore della Cattedrale di Cremona nella messa domenicale in diretta su RaiUno
28 Giu 2026 Mobilità urbana più sicura: bando ministeriale, a Cremona spettano 5 milioni
28 Giu 2026 “Non servono altre cave”: Legambiente Alto Cremasco presenta le osservazioni al Pae
28 Giu 2026 A “24minuti” la psicoterapeuta Weihs e il grande inganno della cannabis
Nazionali

La nonna muore, bimba di pochi mesi piange per ore: salvata dai vigili del fuoco

(Adnkronos) – Una bimba di pochi mesi ha pianto per ore attirando l’attenzione dei vicini di casa che, dopo aver bussato più volte alla porta senza ricevere risposta, hanno dato l’allarme. E’ accaduto intorno alle 11 di domenica 28 giugno a Moglia, nel Mantovano. I vigili del fuoco, entrati dalla finestra al quarto piano del palazzo, hanno trovato la piccola accanto al corpo senza vita della nonna, una donna di 59 anni di origini dominicane a cui la madre, via per lavoro, aveva affidato la piccola. La bambina, trasportata in ospedale per precauzione, è risultata disidratata ma in buona salute. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...