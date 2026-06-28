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MotoGp, oggi Gp Olanda – La gara in diretta

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Oggi, domenica 28 giugno, il Motomondiale va in scena con il Gran Premio d’Olanda, in diretta tv e streaming. Si riparte dopo il successo di Raul Fernandez nella gara sprint di ieri, davanti a Ogura e Di Giannantonio. In pole position c’è Jorge Martin. Si comincia alle 14.  

Dove vedere il Gran Premio di Assen? Il Gp sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGp (208) alle 14 e in chiaro su Tv8 (ma in differita, alle 16). La gara sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tv8.it (sempre in differita). 

A caccia di riscatto il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, caduto a Brno. 

 

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