Incidente nel Cosentino, scontro auto-camion: morto un giovane di 27 anni, due feriti gravi

(Adnkronos) –

È morto un giovane di 27 anni, originario di Mirto Crosia, nel tragico incidente che si è consumato nella notte lungo la Strada statale 106 a Pietrapaola, in provincia di Cosenza.

Nell’impatto tra una Fiat Multipla e un camion il 27enne ha perso la vita. Tre nel complesso le persone coinvolte nell’incidente: oltre alla giovane vittima, si registrano due feriti gravi, entrambi estratti dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco e affidati alle cure del personale medico.

Le cause dello scontro sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.