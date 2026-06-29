Kate Middleton scala le vette britanniche più alte, l’impresa per la lotta contro il cancro

(Adnkronos) –

Kate Middleton ha scalato le montagne più alte della Scozia, dell’Inghilterra e del Galles, in una prova di resistenza per raccogliere fondi per un’associazione di beneficenza contro il cancro e per “esplorare la vita oltre la diagnosi”.

La futura regina britannica, moglie dell’erede al trono William, ha annunciato nel gennaio 2025 di essere in remissione dal cancro e sta gradualmente tornando agli impegni reali pubblici. In un video sui social media pubblicato ieri sera, Kate ha rivelato di aver completato le scalate – una ‘sfida’ conosciuta in Gran Bretagna come la Three Peaks Challenge – “per ricambiare: sono così grata di essere qui, di essere abbastanza forte da camminare su queste alture”, ha detto. “Ma ancora più importante è ricambiare e riconoscere davvero tutto l’incredibile lavoro che si sta svolgendo in tutto il Paese”.

In un altro post, accompagnato da una fotografia della principessa su una delle cime nebbiose, Kate ha scritto un lungo messaggio sulla prova: “Ho affrontato la National Three Peaks Challenge, non semplicemente come un’impresa fisica ma come un’opportunità per esplorare la vita oltre la diagnosi”. “Attraverso questa sfida – ha dichiarato – voglio sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto più profondo delle malattie gravi e sull’importanza dell’assistenza sanitaria olistica”. La principessa ha scalato il Ben Nevis in Scozia, lo Scafell Pike in Inghilterra e lo Snowdon in Galles entro le 24 ore nel fine settimana, a partire da sabato sera, percorrendo 37 chilometri e ascendendo per oltre 3.000 metri in totale. È stata accolta alla fine dal marito William e dai figli George, Charlotte e Louis, oltre che dai suoi genitori e dal fratello.

L’ufficio di Kensington Palace ha dichiarato di ritenere che la principessa sia stata il primo membro della famiglia reale a completare la sfida. Kate, 44 anni, ha rivelato nel marzo 2024 di aver ricevuto una diagnosi di un tipo non specificato di cancro e di aver iniziato la chemioterapia. È stata curata per la malattia presso il Royal Marsden Hospital di Londra, e la sfida delle vette sostiene The Royal Marsden Cancer Charity tramite una pagina di raccolta fondi appositamente creata. La futura regina ha gradualmente ripreso gli impegni ufficiali in pubblico. A maggio, quando si è recata in Italia, ha effettuato la sua prima visita reale all’estero dalla diagnosi di cancro.