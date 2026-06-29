Mondiali 2026, sparatoria in una Fan Zone di San Jose: un morto e un ferito grave

(Adnkronos) –

Tragedia nella fan zone dei Mondiali 2026 a San Jose, in California, quando una sparatoria ha causato almeno un morto e un ferito grave, secondo quanto reso noto della polizia locale su X.

“Le unità stanno attualmente indagando su una sparatoria nell’area. Una vittima è stata dichiarata deceduta sul posto. La seconda vittima è stata trasportata in un ospedale locale con ferite che la mettono in pericolo la vita”, ha spiegato la polizia di San Josè che indaga per omicidio. “Diverse strade circostanti sono chiuse nell’area”.

L’incidente è avvenuto in Piazza San Pedro, uno dei tanti luoghi nella zona della Baia di San Francisco. La polizia ha sottolineato che non erano in corso trasmissioni partite dei Mondiali al momento della sparatoria, e l’unica partita del torneo in programma quel giorno si era conclusa intorno alle 14 ora locale.