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Nazionali

Triplice omicidio a Roma, proseguono ricerche presunto killer: oltre 60 segnalazioni

(Adnkronos) –
Sono oltre sessanta le segnalazioni arrivate dopo la diffusione sui canali social e whatsapp della Polizia di Stato della foto del presunto autore, il bengalese quarantatrenne Shahadat Hossain, del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti, a Roma, dove a colpi di mannaia sono stati uccisi venerdì sera i coniugi bengalesi Kamal Uddin e Jahan Hosne Momotaj e la figlia Arowa di otto anni.  

Unico sopravvissuto il primogenito della coppia, un ragazzo di 20 anni, ricoverato al Policlinico Gemelli. Segnalazioni che finora non hanno portato però a individuare il ricercato e le ricerche degli investigatori della Squadra Mobile proseguono senza sosta. 

Intanto mercoledì verrà conferito dai pm di piazzale Clodio l’incarico per eseguire le autopsie sui corpi delle tre vittime. In procura a Roma è aperto un fascicolo per omicidio e lesioni, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. 

 

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