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Tumori metastatici e Ai, Vallone (Walce): “Navigator digitale migliorerà supporto a pazienti”

(Adnkronos) – “MetaLAB ha dimostrato che il Terzo settore e il volontariato possono essere partner strategici non solo nell’ascolto dei bisogni di pazienti e caregiver, ma anche nella co-progettazione di soluzioni concrete e innovative”. Lo ha detto Stefania Vallone, segretario generale di Walce (Women against lung cancer in Europe) Aps, alla presentazione del navigator digitale sviluppato nell’ambito del progetto MetaLAB di Daiichi Sankyo Italia insieme alle associazioni dei pazienti con tumori metastatici. 

“Per le associazioni sarà uno strumento prezioso nella gestione delle richieste quotidiane, che oggi riguardano non solo terapie ed effetti collaterali, ma anche servizi come trasporto, assistenza domiciliare e percorsi di cura. Le informazioni sono spesso difficili da reperire e interpretare: questo navigator non sostituirà il nostro lavoro, ma ci aiuterà a offrire risposte più rapide, efficaci e di qualità”. 

Secondo Vallone, il valore del progetto risiede “nell’aver trasformato bisogni concreti in una soluzione realmente applicabile, grazie a una collaborazione paritaria tra associazioni di pazienti e azienda. L’innovazione acquista valore quando risponde a esigenze reali. Questo strumento potrà rendere il Sistema sanitario più accessibile e vicino ai pazienti e ai caregiver”, ha concluso. 

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