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Nazionali

Messico, i tifosi assediano l’hotel dell’Ecuador: caos per tutta la notte

(Adnkronos) – Messico e Ecuador si affrontano nei sedicesimi di finale dei Mondiali. Nella notte italiana tra 30 giugno e 1 luglio la sfida andrà in scena allo Stadio Azteca di Città del Messico. L’Ecuador rischia di arrivare in campo già stanco: il sonno dei giocatori viene disturbato (eufemismo) dal caos che i tifosi messicani creano per tutta la notte davanti all’hotel degli avversai. 

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