Mondiali, Ibrahimovic contro Olanda: “Koeman sembrava… un italiano”

(Adnkronos) –

Zlatan Ibrahimovic attacca Ronald Koeman e lo paragona a… un italiano. L’ex attaccante svedese, oggi dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Fox Sports dopo la sconfitta dell’Olanda, eliminata ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 dal Marocco ai calci di rigore.

“Questa sconfitta è colpa di Koeman, perché non riconosco più la Nazionale olandese”, ha detto Ibrahimovic, “hanno perso giocando con un’identità che non è quella dell’Olanda, e questo mi fa infuriare. A me hanno sempre insegnato: attaccare, attaccare, attaccare”.

“Oggi Koeman sembrava un allenatore italiano che gioca per non perdere. Mentre l’Olanda gioca sempre per vincere”, ha continuato Ibrahimovic, “se si perde, almeno si perda mantenendo la propria identità e senza cambiarla. Questa non è l’Olanda a cui sono abituato. Si vedeva dal loro gioco che non erano a loro agio. Nessun possesso palla, nessun attacco. Tutto è andato molto male, ed è stata tutta colpa di Koeman”.