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Mondiali, Norvegia-Costa d’Avorio 0-0 – Diretta

(Adnkronos) –
Oggi, martedì 30 giugno, scendono in campo Norvegia e Costa d’Avorio ad Arlington, vicino Dallas in Texas, in un match valido per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Gli scandinavi hanno chiuso al secondo posto il gruppo I alle spalle della Francia, mentre la nazionale africana è arrivata seconda nel girone E dopo la Germania, eliminata ieri dal Paraguay. 

 

Alle 23 invece Francia-Svezia. 

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