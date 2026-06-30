Mondiali, Olanda-Marocco 0-0 – Diretta

(Adnkronos) – Sfida di lusso ai sedicesimi dei Mondiali 2026. Oggi, martedì 30 giugno, si affrontano Olanda e Marocco per un posto agli ottavi della Coppa del Mondo. Gli Oranje arrivano dal primato nel Gruppo F, mentre la nazionale del ct Ouahbi ha chiuso il Gruppo C al secondo posto, dietro al Brasile.

A staccare il pass per gli ottavi sono stati già Brasile e Paraguay, che hanno battuto Giappone e Germania.