Napoli, rissa e spari in piazza Montesanto: sequestrato kalashnikov, tre fermi tra cui una donna

(Adnkronos) – Rissa e spari in piazza Montesanto a Napoli. Dopo il sequestro del kalashnikov, fermate 3 persone, c’è una donna. Il provvedimento, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia, contesta rissa, detenzione e porto abusivo di armi e spari in luogo pubblico, aggravati dalle modalità mafiose.

Le indagini lampo della Squadra Mobile, avviate dopo le numerose segnalazioni, hanno ricostruito la colluttazione davanti alla fermata della Cumana e la successiva esplosione di colpi d’arma da fuoco (VIDEO). Alcune donne avrebbero nascosto sotto un’auto un’arma lunga appena imbracciata da uno dei protagonisti. Gli agenti hanno sequestrato un Kalashnikov AK‑47 con doppio caricatore, trovato sotto una vettura poco distante. Le immagini della videosorveglianza mostrano un uomo che, dopo la rissa, si aggira tra la folla con il fucile in pugno, mentre un altro recupera una pistola dalla sua auto e spara in aria. I video, ripresi dai presenti, sono stati rilanciati sui social, diventando virali (GUARDA).