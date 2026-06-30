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Nazionali

Olanda, gomitata su Van Hecke e sangue: furia contro Marocco

(Adnkronos) –
Furia Olanda ai Mondiali 2026. Oggi, martedì 30 giugno, la Nazionale orange ha sfidato il Marocco nei sedicesimi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, in una partita estremamente tirata e con alcuni episodi di nervosismo. Durante il primo tempo il ct Ronald Koeman ha chiesto un’espulsione per un intervento su Van Hecke, che poco dopo è rimasto a terra sanguinante. 

Succede tutto alla mezzora. Van Hecke colpisce di testa su un pallone lanciato in avanti dal Marocco, su cui prova ad arrivare anche Ouhani. L’intervento del centrocampista marocchino però è in ritardo e finisce per colpire con una gomitata il neo difensore del Tottenham. 

Immediate le proteste di Koeman, che chiedeva un cartellino rosso per Ouhani, ma senza ricevere l’intervento dell’arbitro, che lascia correre. Poco dopo è sempre Van Hecke a venire colpito involontariamente in area e questa volta ha la peggio: la botta in testa gli provoca un taglio che lo porta a sanguinare, richiedendo l’intervento dello staff medico. 

 

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