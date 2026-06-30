Ultime News

1 Lug 2026 Carcere, pugno a un agente. Il sindacato chiede lo sfollamento di 50 detenuti aggressivi
30 Giu 2026 Vardy, l’addio è social: “Non il finale che desideravamo, ma ho dato tutto per la Cremo”
30 Giu 2026 Presunto giro di escort: Bastoni indagato per prostituzione minorile a Milano
30 Giu 2026 Il cremasco don Giuseppe Degli Agosti annegato nelle acque del lago di Garda
30 Giu 2026 Aggressione a colpi di roncola dopo la lite, 45enne in ospedale
Nazionali

Serena Williams subito k.o. a Wimbledon, Joint vince in 3 set

(Adnkronos) – Serena Williams subito eliminata a Wimbledon. La statunitense, 44 anni, è stata sconfitta al primo turno dall’australiana Maya Joint. La ventenne, numero 87 del mondo, si è imposta per 6-3, 6-7 (6-8), 6-3 in 2h22′. Williams, ex numero 1 del mondo, finisce k.o. nel primo match di singolare giocato nella sua seconda carriera. L’americana, appena rientrata nel circuito, prima di presentarsi sul Centrale dell’All England Club ha giocato nelle scorse settimane 2 match di doppio. A Wimbledon, Williams ha trionfato in carriera per 7 volte. 

Oggi, davanti alla sorella Venus e alle sue due figlie, l’ex numero 1 del mondo è finita k.o. contro un’avversaria di 24 anni più giovane. L’americana ha chiuso con ‘soli’ 26 colpi vincenti, ben 14 in meno rispetto alla rivale che ha mostrato un condizione decisamente migliore nel terzo e decisivo parziale. Dopo aver messo a segno un break, la statunitense si è arenata: Joint ha recuperato, ha messo la freccia e ha chiuso la pratica. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...