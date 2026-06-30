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Wimbledon, Arnaldi-Halys – Diretta

(Adnkronos) – Matteo Arnaldi fa il suo esordio a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, iniziata ieri sull’erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. L’azzurro, numero 35 del mondo e 32 del seeding, sfida il francese Quentin Halys, numero 95 del ranking Atp. Il 25enne azzurro è reduce dalla semifinale del Roland Garros che non potè giocare per un virus influenzale a poche ore dalla sfida con il 24enne romano Flavio Cobolli. La sfida tra Arnaldi e Halys è visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

Ieri vittoria al 5° set per il numero uno del mondo Jannik Sinner, che ha battuto il serbo Miomir Kecmanovic e domani affronterà il portoghese Nuno Borger.  

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