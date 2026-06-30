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Wimbledon, oggi Paolini-Montgomery: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini torna protagonista a Wimbledon 2026. Oggi, martedì 30 giugno, la tennista azzurra se la vedrà con l’americana Robin Montgomery – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam di Londra. Paolini è reduce dalla sconfitta al secondo turno del Roland Garros, dove è stata battuta dall’argentina Solana Sierra. 

 

La sfida tra Paolini e Montgomery è in programma oggi, martedì 30 giugno, alle 12 ora italiana. Le due tenniste non si sono mai incontrate in carriera. 

 

Paolini-Montgomery sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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