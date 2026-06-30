Wimbledon, seconda giornata: da Serena Williams a Zverev, tutti i match e dove vederli

(Adnkronos) –

Oggi, martedì 30 giugno, si disputa la seconda giornata di Wimbledon. Si giocano le partite della parte bassa del tabellone, sia maschile che femminile. C’è grande attesa per il ritorno in campo a 44 di Serena Williams, sette volte vincitrice sull’erba londinese, che chiuderà il programma sul campo centrale contro Maya Joint. Prima toccherà alla campionessa in carica Iga Swiatek e poi all’attesa sfida tra il beniamino di casa Jack Draper, opposto a Taylor Fritz. Esordio sul campo 1 per il campione del Roland Garros Alexander Zverev. In campo tanti azzurri: Jasmine Paolini e Tyra Grant tra le donne, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi tra gli uomini.

Ecco il programma di Wimbledon oggi, martedì 30 giugno:

Centrale, dalle 14:30

Townsend-Swiatek

Frtiz-Draper

Williams-Joint

Campo 1, dalle 14

Blockx-Zverev

Boisson-Rybakina

Berrettini-Wawrinka

Campo 2, dalle 12

Anisimova-Gjorcheska

Virtanen-Shelton

Svitolina-Snigur

Navone-Cobolli

Campo 3, dalle 12

Boulter-Grant

De Minaur-Burruchaga

Mensik-Samuel

Non prima delle 17: Podoroska-Kostyuk

Campo 12, dalle 12

Paoloni-Montgomery

Bublik-Kokkinakis

Eala-Zarazua

Tiafoe-Atmane

Campo 18, dalle 12

Day-Keys

Khachanov-Harris

Sweeny-Dimitrov

Seidel-Noskova

Campo 4, dalle 12

Valentova-Pliskoa

Arnaldi-Halys

Sonego-Etcheverry

Osorio-Waltert

Campo 5, dalle 12

Majchrzak-Tabilo

Golubic-Shymanovich

Starodubtseva-Blinkova

Campo 6, dalle 12

Kalinina-Rakhimova

Jacquet-Gaubas

Erjavec-Jeanjean

Griekspoor-Duckworth

Campo 7, dalle 12

Mannarino-Droguet

Bonzi-Diallo

Ruse-McNally

Campo 8, dalle 12

Hanfman-Mpetshi Perricard

Birrell-Korneeva

Kraus-Salehmeteva

Molcan-Altmaier

Campo 9, dalle 12

Shimabukuro-Faria

Haddad Maia-Timofeeva

Moutet-Giron

Kudermetova-Samsonova

Campo 14, dalle 12

Royer-Wendelken

Munar-F. Cerundolo

Mertens-Siegemund

Lys-Shnaider

Campo 15, dalle 12

Sakkari-Tauson

Michelsen-Fearnley

Collignon-Fils

Vekic-Krueger

Campo 16, dalle 12

Begu-Swan

Dzumhur-Fery

Navarro-Badosa

Kopriva-Choinski

Campo 17, dalle 12

Gibson-Bouzkova

Humbert-Bergs

Cirstea-Bejlek

Popyrin-Lehecka

Tutte le partite di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.