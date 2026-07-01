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Marito Roccella, proseguono ricerche nel lago di Vico: sommozzatori arrivati da varie Regioni

(Adnkronos) – Proseguono nel lago di Vico, nel Viterbese, le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio dopo essersi tuffato da una barca. Le operazioni vengono svolte con strumentazioni sofisticate, tra cui il mezzo subacqueo ‘Rov’, il sonar ‘Didson’ e droni, utili sia per le ricognizioni dall’alto che per le ricerche subacquee. Sono al lavoro squadre di sommozzatori dei vigili del fuoco provenienti da Lazio, Calabria, Sardegna e Lombardia.  

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