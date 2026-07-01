Ultime News

1 Lug 2026 Blackout in larga parte del centro città, spenti anche i semafori
1 Lug 2026 “Verso nuovi orizzonti”: il saluto del liceo Aselli al primo gruppo di maturandi
1 Lug 2026 Allontanato dalla famiglia, invia video shock all’assistente sociale: condannato
1 Lug 2026 Inaugurato in Tunisia il progetto Zafit: Cremona esporta formazione e buone pratiche
1 Lug 2026 Maltrattamenti e minacce di morte alla ex convivente: pena di due anni e due mesi
Nazionali

Mondiali, Belgio-Senegal – Diretta

(Adnkronos) – Alle 22 in campo a Seattle Belgio e Senegal nel secondo dei sedicesimi di finale del mondiale 2026. Nel primo l’Inghilterra ha sconfitto per 2-1 in rimonta la Repubblica Democratica del Congo. I ‘diavoli rossi’ hanno chiuso al primo posto il gruppo G, mentre la nazionale allenata dal ct Pape Thiaw ha terminato in terza posizione nel girone I, dietro a Francia e Norvegia. La partita è in diretta tv su Dazn e in chiaro su Rai1, in streaming sui Raiplay e sull’App di Dazn.  

 

 

La vincente di Belgio-Senegal affronterà agli ottavi chi passerà tra Stati Uniti e Bosnia.  

 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...