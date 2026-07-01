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Nazionali

Mondiali, Inghilterra-Rd Congo – Diretta

(Adnkronos) –
Oggi primo luglio in campo alle 18 Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta nel primo dei sedicesimi di finale del mondiale 2026 previsti in giornata. Alle 22 in campo Belgio e Senegal a Seattle e alle 2 di notte Stati Uniti e Bosnia a San Francisco. La sfida tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo è in diretta tv su Dazn e sull’App di Dazn.  

 

 

La vincente di questa sfida affronterà agli ottavi di finale il Messico.  

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