Mondiali, Messico agli ottavi: Ecuador dominato 2-0

(Adnkronos) – Il Messico raggiunge gli ottavi di finale ai Mondiali 2026. Nella notte italiana, la Nazionale ‘di casa’ ha battuto l’Ecuador per 2-0 ai sedicesimi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. A decidere la partita le reti di Quinones al 22′ e di Jimenez al 31′. Ora il Tricolor se la vedrà con la vincente della sfida tra Inghilterra e Congo, in campo oggi, mercoledì 1 luglio.

Partita dominata dal Messico fin dal primo minuto, spinto dal pubblico dello stadio Azteca di Città del Messico. Il doppio vantaggio arriva nel giro di mezzora, con l’Ecuador tramortito e incapace di reagire.

Quinones prima e Jimenez poi segnano le reti che permettono alla squadra del ct Aguirre di tornare agli ottavi di finale di un Mondiale. Inutile il tentativo di reazione dei sudamericani, con Yeboah che si vede respinto dal palo.