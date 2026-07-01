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Mondiali, oggi sedicesimi Inghilterra-Rd Congo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Oggi, mercoledì 1 luglio, scendono in campo Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo – in diretta tv e streaming -, ad Atlanta in Georgia, in un match valido per i sedicesimi di finale dei mondiali 2026. I britannici hanno chiuso al primo posto il gruppo L davanti a Croazia e Ghana, mentre gli africani sono giunti in terza posizione nel grppo K alle spalle di Colombia e Portogallo.  

 

Ecco le probabili formazioni di Inghilterra-Rd Congo, in campo oggi alle 18 italiane: 

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane. Ct: Tomas Tuchel.  

RD CONGO (5-3-2): Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Kayembe; Wissa, Bakambu. Ct: Sebastien Desabre.  

 

La partita Inghilterra-Rd Congo sarà trasmessa in diretta su Dazn e sull’app di Dazn. 

 

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