Ucraina, Zelensky a Dublino per cerimonia presidenza irlandese Ue

(Adnkronos) – Il primo ministro irlandese Michael Martin ha invitato il presidente del Consiglio europeo António Costa e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a partecipare alla cerimonia di inaugurazione, oggi pomeriggio al Castello di Dublino, della presidenza di sei mesi dell’Irlanda dell’Unione europea.

Venerdì il Collegio dei Commissari europei, guidato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, celebrerà l’inizio della presidenza tenendo la sua riunione settimanale a Cork. Il premier iralandese terrà un incontro bilaterale con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Alla cerimonia parteciperanno ex primi ministri, ex e attuali europarlamentari irlandesi, ex commissari europei irlandesi, nonché l’attuale commissario per la Giustizia, la Democrazia e lo Stato di diritto Michael McGrath.

“Questo è un momento molto importante per il nostro Paese, poiché assumiamo la presidenza per l’ottava volta, e sono molto grato a entrambi i presidenti per averci aiutato a celebrare l’occasione con una cerimonia di apertura al Castello di Dublino, durante la quale isseremo le bandiere dell’UE e dell’Ucraina”, ha dichiarato Martin. “Nel mio incontro con il presidente Costa, non vedo l’ora di discutere di come possiamo collaborare strettamente per realizzare il nostro ambizioso programma politico – ha aggiunto – Vogliamo migliorare la competitività dell’Europa, semplificando la vita alle nostre imprese e offrendo posti di lavoro di qualità ai suoi cittadini”.

“Vogliamo difendere i valori fondamentali che sono alla base della nostra Unione, proteggendo la nostra democrazia e garantendo la sicurezza dei nostri cittadini – ha detto ancora il primo ministro – L’Ucraina fa parte della nostra famiglia europea, quindi non vedo l’ora di ribadire al presidente Zelensky che l’Irlanda e l’Ue continueranno a sostenere fermamente l’Ucraina e il suo popolo per tutto il tempo necessario. Il sostegno all’Ucraina sarà una priorità importante per noi durante il nostro mandato. Nei nostri incontri odierni discuteremo anche di come aumentare la pressione sulla Russia affinché il costo del proseguimento della sua guerra illegale diventi insostenibile”.

Intanto Zelensky ha ufficializzato l’esecuzione di un secondo attacco ai danni di una raffineria di petrolio situata nella città russa di Ufa, uno dei maggiori produttori russi di lubrificanti, che dista oltre 1.300 chilometri dal fronte. L’agenzia di stampa Ukrinform riporta la comunicazione ufficiale diffusa dal capo di Stato tramite il canale Telegram.

L’operazione ha interessato anche una struttura strategica ubicata nella regione russa di Penza, sito deputato allo sviluppo e alla produzione di componenti per i sistemi missilistici impiegati dalle forze armate russe nelle offensive contro i centri abitati ucraini: “La distanza dall’obiettivo è di circa 600 chilometri dal fronte”, ha ricordato Zelensky aggiungendo: “La pace è necessaria, e questo è esattamente ciò che la leadership russa deve comprendere. La Russia deve porre fine alla sua guerra”.