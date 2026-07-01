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Nazionali

Wimbledon, Cobolli-Navone 1-6, 7-6, 6-3 – Diretta

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 1 luglio, il tennista azzurro affronta l’argentino Mariano Navone – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam di Londra per completare la partita sospesa e rinviata ieri sera per oscurità. Si ripartirà quindi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3 per Cobolli, reduce dalla finale del Roland Garros persa contro Alexander Zverev. 

 

Alle 14.30 invece in campo Jannik Sinner. 

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